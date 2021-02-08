Молодым ученым вручили премии правительства Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии молодым ученым за 2020 год в понедельник, в День российской науки. За время проведения конкурса на соискание премий с 2013 по 2020 годы поступило свыше 4,5 тыс. заявок.

"Поздравляю вас с Днем российской науки и с заслуженными премиями нашего родного города Москвы молодым ученым, которые достигли удивительных результатов, и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых, мы видим, становится больше и больше, а их изобретения становятся все интереснее", - сказал Собянин.

Он отметил, что около половины всех значимых российских научных статей являются публикациями московских ученых, а четверть всех изобретений запатентовано в Москве.

По его словам, раньше для большинства граждан научная работа была "несколько абстрактной историей", но 2020 год и пандемия коронавирусной инфекции это изменили.

"Прошедший год показал, что это касается каждого. В год пандемии наши московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса, создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысячи наших сограждан, создали целую линейку уникальных вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказали свою высокую эффективность", - сказал Собянин.

Год науки и технологий

Он отметил, что президент Российской Федерации объявил этот год Годом науки и технологий, а столица продолжит работать над развитием этой сферы.

"Мы со своей стороны как город продолжали и продолжаем считать науку одной из самых главных сфер развития нашего города, без которой Москвы не будет такой, к которой мы привыкли и какую мир воспринимает. Мы будем строить дальше и развивать технопарки, научные центры, в том числе и уникальный проект МГУ, технологическая долина "Воробьевы горы", будет развиваться "Сколково", будет развиваться ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно вовлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера", - отметил мэр столицы.

Он добавил, что в период пандемии Москва не приостанавливала научную деятельность. "Мы за этот период времени сделали все, чтобы не ограничивать ни научную деятельность, ни производственную деятельность, экономику нашего города. И в значительной степени, без ложной скромности, нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах, в том числе благодаря вашим усилиям и усилиям ваших коллег", - заключил мэр.

О премиях

Премии правительства Москвы молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, в 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен до 2 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.

За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2020 годах было подано более 4,5 тыс. заявок. Награды были удостоены 432 молодых ученых. В том числе в 2020 году сотрудники 184 организаций подали 1 042 заявки. Лауреатами премий стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.