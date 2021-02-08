Подзаконные акты к закону о саморегулировании соцсетей подготовят к апрелю

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор подготовит позаконные акты к закону о саморегулировании социальных сетей к апрелю, после этого начнется работа ведомства с администрациями площадок. Об этом сообщил на круглом столе в Общественной палате РФ в понедельник начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

1 февраля в России в вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

"Закон предусматривает ряд подзаконных актов. Мы их сейчас разрабатываем, в первом квартале они будут разработаны и в апреле уже зарегистрированы в Министерстве юстиции. После этого мы сможем начать работать по этому закону непосредственно с соцсетями", - сказал Зайцев.

Он напомнил, что законодателями предусмотрен и прописан контент, который должен удаляться: детская порнография, наркотики, суициды, призывы к незаконным массовым мероприятиям, экстремизму.

"Последний опыт массовых мероприятий показал, что контент должен удаляться незамедлительно, потому что все-таки на принятие решений полномочными органами уходит какое-то время, и за это время, например, треш-стрим будет закончен, а информация о (несанкционированном) мероприятии разойдется широко, и блокировать ее будет бесполезно. Очень важно, чтобы у социальной сети были инструменты для быстрой модерации", - сказал он.

Зайцев обратил внимание на то, что сейчас ответственности данный закон не предусматривает, но позднее, по его мнению, она "будет введена". "Зато есть ответственность за неудаление запрещенного контента в рамках другого законодательства. Здесь предусмотрены штрафы, они большие, а повторные - оборотные - от годовой выручки компании и не только в России, а в принципе по всему миру. Это очень серьезный штраф", - сказал начальник управления.

О законе

Согласно его положениям, соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор. На время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

Роскомнадзор должен будет узнать данные владельца соцсети у хостера, а потом отправить владельцу соцсети уведомление о включении его сайта в реестр социальных сетей. В течение двух месяцев после этого соцсети должны включить в собственные правила работы нормы этого закона.