Захарова: ЕС пока не определился с вопросом увязки вакцинации и выдачи виз

"Сам Евросоюз еще не определился вообще ни с чем: ни с тем, как они будут оформлять подобные документы, будут ли какие-то специальные привязки к визам, к паспортам, будет ли какой-то отдельный вид документа или он будет интегрирован в существующие. Эти дискуссии только ведутся. Еще только ведутся дискуссии о вакцинах, которые будут применяться на государственном уровне опять же в странах Евросоюза. Чего мы только не видим и не слышим на этом направлении", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что прививка западной вакциной не станет условием получения шенгенской визы для россиян.

По мнению Захаровой, решение о вакцинации каждый должен принимать, в первую очередь исходя из интересов собственного здоровья: "Потому что, если ориентироваться на некие нововведения в зоне Шенгена, можно потерять самое главное".

"Я не врач, я не медик, но я и не лезу в эти тонкости и детали. Я рассуждаю просто как человек, который видел огромное количество историй людей за прошедший год, у которых были и возможности, и связи, и финансовых не было проблем, которые прошли через ад ковида, выйдя совершенно другими людьми. И приоритеты у них теперь выстраиваются совершенно по-иному. Надо действовать, исходя из интересов своего здоровья, здоровья своих близких", - заключила официальный представитель МИД.