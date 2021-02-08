Роскомнадзор рассказал о вариантах отличительных знаков для представителей СМИ на митингах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Отличительным знаком СМИ на митинге может стать надпись "Пресса" на жилет в числе представленных вариантов знак в виде надписи "Пресса" на спецжилете и нарукавных повязках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Среди обсуждаемых вариантов - отличительный знак в виде надписи "Пресса", размещенной на специальной карточке (бейдже), специальном жилете (неонового зеленого цвета) и нарукавных повязках журналиста", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, среди предложений по знаку также бейдж журналиста, который должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ. Вид и описание знака устанавливаются Роскомнадзором по согласованию с МВД России, Росгвардией и Союзом журналистов России, которые уже представили свои предложения.