Беглов заявил, что эпидситуация в Петербурге позволяет уйти от чрезвычайных мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизировалась, что позволяет перейти от чрезвычайных мер по борьбе с инфекцией к планомерным действиям. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России" в понедельник.

"Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась <...> От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом будем переходить к постоянным и планомерным действиям", - сказал Беглов.

Он отметил, что больницы Петербурга, перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются к плановой работе. "Мариинскую больницу уже перевели на прием обычных больных по "скорой". После детской больницы имени Филатова и НИИ имени Поленова в феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения", - уточнил губернатор.

Дальнейший перевод больниц в плановый режим работы будет зависеть от динамики госпитализаций и темпов распространения инфекции. По данным комитета по здравоохранению, в ковидных стационарах свободны более 40% коек.

Беглов отметил, что Петербургу нужно больше больниц-трансформеров, чтобы перевод в "красную зону" и обратно был менее затратным. По словам губернатора, новые городские стационары уже проектируются по такому принципу, а в действующих больницах важно разделить потоки пациентов.

За последние сутки в городе выявили 1 551 случай заражения, это сравнимо с показателями за ноябрь (пик заболеваемости пришелся на конец декабря, когда в Петербурге регистрировалось порядка 3 700 случаев заражения в день). Всего за время эпидемии в городе зафиксировано 346 366 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 249 376 человек, умерли 10 122.