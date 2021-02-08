Ярославский аквапарк выплатит компенсацию посетительнице за публикацию ее фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Ярославский областной суд взыскал с местного аквапарка 60 тыс. рублей за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии девушки в купальнике без ее согласия. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Областной суд взыскал с аквапарка 60 тыс. рублей в пользу девушки за фото в купальнике, опубликованное без ее согласия", - говорится в сообщении.

В суд обратилась жительница Рыбинска, которая в марте 2020 года с мужем и сыном посетила аквапарк "Тропический остров" в Ярославле. Посетителей аквапарка снимал фотограф и предлагал выкупить понравившиеся снимки. Истица не стала выкупать свои фотографии, их должны были удалить, но через некоторое время снимки были размещены в сообществе аквапарка в соцсети "ВКонтакте". Фото девушки в купальнике сопровождалось вопросом: "Красивая?".

"В комментариях под фотографией началась травля, оскорбления истца и ее физических данных. По словам девушки, в ее семье возникли проблемы: матери стало известно о происходящем от коллег, что повлекло стресс. После обращения в ООО "Аквапарк" по телефону в личных сообщениях сообщества спустя сутки данная запись была удалена", - говорится в сообщении.

Из-за фотографии у девушки возник конфликт с мужем, на работе состоялся неприятный разговор с начальством. Истица направила претензию в адрес ООО "Аквапарк" об урегулировании спора мирным путем, но не получила ответа. Тогда девушка обратилась с иском к аквапарку с требованием о компенсации морального вреда в сумме 400 тыс. рублей.

Решением Рыбинского городского суда Ярославской области с ООО "Аквапарк" была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Но девушку не устроила эта сумма, она подала апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Жалоба была рассмотрена, размер компенсации морального вреда был увеличен до 60 тыс. рублей.