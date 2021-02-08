Суд снял с рассмотрения жалобу на продление домашнего ареста Николаю Платошкину

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд не стал рассматривать жалобу на продление срока домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, обвиняемому в призывах к массовым беспорядкам. Как уточнили ТАСС в апелляционной инстанции Мосгорсуда, Платошикну не были вручены копии апелляционных жалоб.

"8 февраля Московский городской суд снял с апелляционного рассмотрения материал по жалобе адвоката в интересах Платошкина Н. Н. на постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении ему срока содержания под домашним арестом до 2 марта 2021 года. Материал был возвращен в Басманный районный суд города Москвы для выполнения требований УПК", - сказали в суде.

23 декабря Басманный суд продлил срок ареста Платошкину до 2 марта.

Ранее в отношении лидера движения "За новый социализм" Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение лица к совершению массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он отрицает. По информации газеты "Коммерсантъ", 15 декабря суд завершил расследование дела Платошкина и предъявил ему обвинение в окончательной редакции.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но, проиграв представителю ЛДПР, в Госдуму не прошел.