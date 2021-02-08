Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

Опрос: меньше одной пятой американцев верят в эффективность демократии в США

Почти половина респондентов (45%) сходятся во мнении, что демократия в США функционирует плохо, а 38% полагают, что демократические принципы соблюдаются лишь эпизодически

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