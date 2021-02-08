{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Telegram произошел сбой

Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным на 22:22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера.

Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Комендантский час в Нидерландах продлят до 3 марта
Полиция Нидерландов заявила, что поддерживает решение и не видит проблем в плане контроля за соблюдением ограничения
Читать полностью