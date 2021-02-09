МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 13 регионах, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на пятой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13 субъектах РФ и семи центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в двух регионах замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. В семи субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет также обнаружено превышение эпидпорогов в семи регионах страны. При этом сразу в 30 краях и областях через недельный эпидемический порог перешагнули граждане старше 15 лет.

По данным ведомства, за пятую неделю этого года было обследовано 11 357 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 70 140 исследований. Прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек), напомнили в Роспотребнадзоре.