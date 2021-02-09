На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступило более 5 тысяч заявок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 5 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникацией" за первые две недели заявочной кампании. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Заявки на конкурс принимаются две недели. На данный момент у нас поступило более 5 тысяч заявок", - сказал Кириенко.

Он добавил, что регистрацию прошли представители 82 регионов страны. "Поданные заявки говорят, что у нас активно готовы развивать себя, не боятся учиться люди самых разных возрастов. Заявка самого молодого участника - это 18 лет, а самого возрастного - 75 лет. Средний возраст участников от 30 до 40 лет", - добавил Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров назвал пять регионов, из которых поступило наибольшее количество заявок на конкурс. "У нас по лидерам - Москва, на втором месте Санкт-Петербург, также в пятерку входят Московская область, Краснодарский край и Свердловская область", - сообщил он. "Пока наиболее активны конкурсанты в возрасте от 30 до 40 лет - их почти 47%", - сказал Комиссаров. "Регистрационный этап продолжается, поэтому ситуация еще может измениться", - добавил он.

Ситуация с кадрами

Госорганы и компании испытывают большую потребность в специалистах по интернет-коммуникациям. "Запрос на таких специалистов [в сфер интернет-коммуникаций] колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских", - сообщил Кириенко.

В частности, он отметил, что у АНО "Диалог", которая занимается интернет-коммуникациями, в настоящее время есть около 100 вакансий, которые они готовы предоставить лучшим участникам конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". По его словам, конкурсанты также будут востребованы в центрах управления регионами, которые созданы в каждом субъекте.

"Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе", - подчеркнул Кириенко.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровизация в России идет огромными темпами. "Совсем в ближайшем будущем у нас уже не будет какого-то неравенства с точки зрения возможностей подключиться к интернету, возможностей быть в нем активным участником, поэтому роль специалистов по интернет-коммуникациям невероятно высока. И государство здесь тоже является очень привлекательным работодателем. Огромное количество дел о том, как изменить жизнь в нашей стране и сделать ее еще лучше, будет зависеть о тех специалистов, которых этот конкурс будет отбирать", - сказал он.

О проекте

По данным организаторов, в проекте могут принять участие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Заявки могут подать граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Зарегистрироваться можно на сайте лидерыинтернета.рф. до 23:59 мск 26 февраля.

Победители получат возможность трудоустройства в том числе в АНО "Диалог" и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".