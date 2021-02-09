В СФ разработали законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан. Копия документа, который во вторник направлен для отзыва в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать социальным предпринимателем, лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, что обеспечивает повышение показателей занятости осужденных, подчеркивает сенатор. "При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд", - добавляет автор.

Согласно законопроекту, предлагаемый подход соответствует решению общественных проблем и усилению внимания к вопросам социальной ответственности. "Кроме того, в рамках организации производства на территории учреждений УИС предприниматель дополнительно обучает осужденного навыкам работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции, следовательно, на социальную адаптацию осужденных после их освобождения", - отмечает сенатор.

26 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. Особый статус обеспечивает предпринимателям, реализующим важную социальную миссию, приоритетную поддержку со стороны государства. Это предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, могут претендовать на любые финансовые продукты корпорации МСП.