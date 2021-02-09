Госдума перенесла на 10 февраля законопроект о запрете изымать животных за долги

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла решение перенести на 10 февраля рассмотрение законопроекта о недопустимости изъятия домашних животных за долги.

"Мы просим, чтобы докладчик был [председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды] Бурматов Владимир Владимирович. И просим 32-й [вопрос о рассмотрении законопроекта] поставить на завтра", - сказал на заседании глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Госдума данное предложение поддержала.

Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ о запрете изъятия домашних животных у должников депутаты должны были рассмотреть в первом чтении. В действующей редакции ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.