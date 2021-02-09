За три года число обанкротившихся россиян выросло более чем вдвое

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Дела о банкротстве более 74,6 тыс. россиян были рассмотрены судами в прошлом году. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

"Количество дел о банкротстве граждан возросло с 50,7 тыс. в 2019 году до 74,6 тыс. дел в прошлом году", - сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

В 2018 году было рассмотрено 32,4 тыс. дел о банкротстве россиян. При этом количество дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей осталось на уровне 2018 года, немного упав с 34,8 тыс., рассмотренных в 2019 году, до 27,7 тыс.

Лебедев отметил, что, учитывая востребованность этой процедуры, с 1 сентября предусмотрено внесудебное банкротство граждан, размер обязательств которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, что позволит упростить и ускорить освобождение гражданина от долговой нагрузки.

Также в арбитражных судах осуществляется защита прав иностранных инвесторов. Количество споров с участием иностранцев в прошлом году составило 10,7 тыс., при этом количество выигранных - 9,4 тыс., то есть 88%. Лебедев подчеркнул, что Верховный суд России разъяснил, что судам следует отказывать в признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражных судов, а также выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда, если действительной целью обращения в суд явилось создание видимости гражданско-правового спора и получение оснований для перечисления денег, в том числе из России за границу.

Всего в прошлом году арбитражные суды рассмотрели 102 тыс. дел об банкротстве. Дела о банкротстве граждан занимают наибольшую долю среди всех дел о банкротстве - 73%, за ними следует банкротство организаций - 24%, а ИП занимают лишь 3%. В апреле прошлого года в связи с пандемией коронавируса был введен мораторий на банкротство для организаций и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, в связи с чем количество дел о банкротстве ИП и организаций сократилось на 20%, отметил председатель ВС.

Дела о взыскании долгов

Число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 9 млн, говорится в презентации Лебедева.

В минувшем году в судах было 9 млн таких дел, что стало самым высоким показателем за пять лет. В 2016 году число таких дел было почти втрое меньше (3 млн 379 тысяч). "Количество дел о взыскании кредитной задолженности возросло на 1 млн 750 тысяч - это почти на четверть больше (чем в 2019 году - прим. ТАСС)", - сообщил Лебедев.

Всего за последние пять лет суды рассмотрели 29 млн таких дел, причем ежегодно их число возрастает. В 2018 году их было 5,6 млн, в 2019 году - 7,25 млн.

Кроме того, по словам Лебедева, в минувшем году суды рассмотрели почти 9 млн дел о взыскании задолженностей по коммунальным платежам. "Рассмотрено 8 млн 980 тыс. жилищных споров, из них 97% составляют дела о взыскании (долгов по платежам за) коммунальные услуги", - сообщил председатель Верховного суда.

Штрафы

Четверть административных штрафов, назначаемых судами, удается взыскивать в России, сообщил Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

Штрафы составляют две трети наказаний, назначаемых судами (68% или 4 млн 260 тыс. штрафов, назначенных судами за административные правонарушения в 2020 году). Из них исполнены лишь 17%, сообщил глава Верховного суда. Тем самым, в минувшем году остались неоплаченными более 3,5 млн штрафов, назначенных судами.

В 12% случаев суды в прошлом году применили административный арест (779,5 тыс. решений), в 5% - обязательные работы (295,4 тыс.), в 1% - лишение специальных прав (как правило, водительских - прим. ТАСС) (70,8 тыс. решений в 2020 году). Еще в 14% случаев суды применили к нарушителям иные наказания (870,8 тыс. решений).