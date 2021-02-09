В Ленинградской области разработали новый водный маршрут по городам, связанным с Петром I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Новый водный маршрут на теплоходе по городам, связанным с Петром Великим, разработали в Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Нева и через Ладожское озеро попадает в реку Свирь. В городах-остановках путешественники посетят крепость "Орешек", побывают на Ладожских (Петровских) каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска первого корабля Балтийского флота - знаменитого фрегата "Штандарт", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что первыми в этом году по маршруту проедут туроператоры Ленинградской области.

О планах по созданию в регионе к юбилею Петра Великого тематических турмаршрутов в сентябре 2020 года объявили заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 350-летие со дня рождения Петра Великого отметят в 2022 году.