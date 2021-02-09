В 2020 году только 9% осужденных предпринимателей приговорили к реальным срокам

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Только 9% осужденных в РФ предпринимателей получили реальные сроки в 2020 году. Об этом сообщил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"Общество с повышенным вниманием относится к рассмотрению судами уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и экономической деятельности. В 2020 году рассмотрено 4 тыс. 300 дел в отношении 4 тыс. 400 лиц, осуждены 62% обвиняемых, а в отношении 38% уголовное преследование прекращено судом, реальное лишение свободы назначено 9% осужденных", - сказал он.

По словам Лебедева, по данной категории дел рассмотрено 207 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворено 57% ходатайств, отклонено 43%.