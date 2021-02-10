"Старше всех на работе". Инструкция, как уйти в IT после 50 лет

Трудно ли учиться? Как искать работу? Вместе с людьми, поменявшими профессию в 50–57 лет, и экспертом по поиску работы собрали советы для тех, кто раздумывает об этом

Профессия тестировщика — того, кто ищет ошибки в продукте на стадии его подготовки, считается быстрым способом войти в IT. Выучиться можно за четыре-пять месяцев, а вакансий много. Но есть нюансы. Лучше, если у вас техническое образование и вы готовы к тому, что искать работу будете дольше, чем выпускники вашего курса младше на 20–30 лет. "В команде 40 человек. Я старше всех" Олег Пронин, 50 лет, Москва

В 1994 году я окончил МИФИ, факультет кибернетики, кафедру ЭВМ. В институте учили делать компьютеры, но когда я выпустился, в России компьютеров не делали, было непонятно, где себя применить. Везде требовались сисадмины, но это было неинтересно. Я стал финансовым менеджером, долго моя работа не была связана с IT. Но я подумывал вернуться в IT. В 2016 году сделал интернет-магазин для совместной с партнерами фирмы. А в 2019-м увидел курс тестировщиков и пошел учиться. Говорят, стать тестировщиком легко. Но думаю, что по сложности курс мало чем отличается, скажем, от веб-разработки. Только на веб-разработчика учатся девять месяцев, а на тестировщика — четыре. Такой момент — нужен технический склад ума. Вот мне нравится ломать — разбирать вещи, смотреть, как там работает. Если что-то плохо работает, интересно найти причину. Задача тестировщика — искать баги, лезть в вещи, которые сломают модуль, сделанный разработчиками. У меня драйв от работы, когда там есть баги. Не всем это подходит — если нет такого интереса, не будет удовольствия. Возраст мешает найти работу. Я искал два с половиной месяца, много отликался на вакансии на HeadHunter. Чаще мне не отвечали на отклики. А параллельно я общаюсь в чатах с другими тестировщиками, которые окончили курс. В чате мы обсуждаем вакансии. Вижу, что их зовут на собеседование в те фирмы, куда я откликался. Хотя по опыту мы в равных условиях. Но возраст напрягает только эйчаров (сотрудников отдела кадров, — прим.ТАСС). Технических специалистов — ни капельки. Главное — прорваться через эйчаров. Стоит ли скрывать возраст в резюме? Не уверен, что это поможет, у вас спросят или завернут резюме, потому что возраст не указан. Я не пробовал скрывать. Но если это адекватно площадке, думаю, можно попробовать. Работаю в компании, которая делает проекты для заказчиков. Наш проект "Единая мобильная платформа города Москвы" — это все городские сервисы в одном приложении. В команде 40 человек. Я старше всех, остальным — 30–45 лет. Летом ходил в офис, а потом нас перевели на удаленку. Проблем в общении нет — я понимаю шутки коллег, они — мои. Основная трудность в работе тестировщика — это не сложность задач, а если менеджер проекта слабый. Тогда много несостыковок, между сотрудниками конфликты. Смотрите: тестировщики ломают программу, а разработчики не любят, когда в их программе что-то ломается. Нужна настойчивость, чтобы отстаивать свое. "В коллективе пока не знают, сколько мне лет" Светлана Шестакова, 54 года, Пушкино

В 1988 году я окончила институт в Королеве, где готовили специалистов для космической отрасли, и пошла работать в "почтовый ящик" (так в СССР называли предприятия, работающие на оборонную промышленность — прим. ТАСС). Там имела дело с ЭВМ. Когда закончились мои три года отработки молодым специалистом, решила уйти. Платили тогда ничтожно мало, а у меня семья. С 1992 по 2000 год занималась бизнесом. Потом перешла в образование — помогала создавать компьютерные классы, потом преподавала. Работала в муниципалитете в Мытищах. Все время ко мне обращались по техническим вопросам. У меня оставались навыки системного администрирования, мне не нужно кого-то звать переустановить Windows, могу сама.

В IT давно хотела вернуться, иногда говорила об этом дома. Было обидно, что пропадает диплом. В советское время очень хорошо учили. И базовые знания никуда не делись. А в прошлом году дочка подарила мне курсы тестировщика. Учиться было несложно — курс выстроен с расчетом на то, что студенты работают. А я сидела дома и могла все время посвящать учебе. Людей моего возраста на курсе не видела, но студенты 35–40 лет волновались, что не найдут работу, мол, "никому уже мы не нужны". Правда, работу было найти трудно. Я начала откликаться на вакансии, еще когда писала диплом. Отправила сотню резюме. Откликов почти не было. Думаю, что дело в возрасте. Тогда я начала искать через знакомых, мне посоветовали две организации. В одну из них я и устроилась. Работаю на удаленке, у нас только обсуждается выход в офис. В команде 14 человек — тест-менеджер, разработчики, тестировщики. С одной стороны, непривычно работать удаленно. С другой — есть плюсы в том, что в коллективе пока не знают, сколько мне лет. Ребятам приходится меня учить, узнают — им будет не так комфортно меня поправлять. В тестирование не так легко войти, как считается. Почему-то многие живут этой идеей. Но просто было пять-шесть лет назад, конкуренция была ниже. По мере того как тестировщиков становилось больше, работодатели поднимали требования. Сейчас люди, которые пять-шесть лет назад окончили курсы, говорят: "Если бы ко мне такие требования предъявлялись, я бы не смог". Работа нравится. Мне интересно анализировать причинно-следственные связи, решать задачи — это есть в тестировании. Насчет будущего — у меня внутренняя борьба. Я еще окончила курсы Python на Coursera. Мне хочется развиваться. Но я сама себе говорю, что в силу возраста будет сложно угнаться за молодежью. "Мне нравится, что надо шевелить мозгами" Ирина Белокурская, 58 лет, Тюмень

Два года назад я уволилась из аэропорта Мыс Каменный на Ямале, где была техником связи, и переехала в Тюмень. Переезд с Крайнего Севера давно планировала, собиралась отдохнуть полгода, решить дела на новом месте, а потом найти работу. Думала, это будет легко, ведь у меня несколько технических образований. Но вакансии на меня не посыпались. Думаю, причина в возрасте, хотя никто так не скажет. Но представьте, в кадрах сидят девочки 25–30 лет, они получают резюме, где вверху цифра 55. Я сама когда-то работала в кадрах и, помню, удивлялась: "Ничего себе, такие старые, зачем им работать?"

Мой сын программист. Невестка окончила курсы тестировщиков. Она мне предлагала поучиться. Вообще, в ИТ если знания есть — возраст не важен. В конце концов, можно быть фрилансером, выполнять работу удаленно. На международных платформах выкладываются проекты для тестировщиков: ищешь баги и за каждый получаешь деньги. Год назад я пошла учиться — все заняло пять месяцев, потому что я переписывала диплом: там серьезно проверяют задания и итоговую работу. Людей моего возраста, кажется, на курсе не было. Ребята 35 лет считали себя немолодыми и беспокоились, что не найдут работу. Я не так долго искала первую работу. Отправила штук 15 откликов, на 10–12 были отказы. Это нормальная практика. Считается, что надо сделать 100 откликов, из них десять работодателей пригласят на собеседование. И один предложит работу. Я зацепилась за первое же предложение. Сейчас работаю в асессорской службе "Яндекса" (там тестировщики проверяют работоспособность сайтов, которые появляются в выдаче — прим. ТАСС), но мне не нравится, и я хочу ее поменять. Это монотонный труд: там не надо думать. А мне нравится в профессии, мне нравится, что надо шевелить мозгами, это полезно. Малооплачиваемый — я выполняю задания четыре дня в неделю по несколько часов. За месяц выходит сумма не больше 3–5 тыс. рублей. Новых навыков не получаю. Хочу работу посерьезнее — в организации или на проекте, но хотелось бы не в офисе, а на удаленке. Восемь шагов. Как стать тестировщиком