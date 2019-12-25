{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Говорят, российские программисты — лучшие (или одни из лучших) в мире. Правда ли это?

© Михаил Терещенко/ТАСС
"Тетрис", придуманный советским программистом, знают везде — от США до Африки. Язык программирования Kotlin, созданный петербуржцами, назвали приоритетным в Google. Рассказываем, какие победы есть у россиян в IT, насколько они значимы в мировом масштабе и как связаны с ядерной гонкой

Какими-то программами вы пользуетесь, даже не предполагая, что они созданы нашими разработчиками, — вроде игрушки Cut the Rope (накорми Ам Няма леденцом) или приложений FineReader, распознающих текст. А какие-то продукты, например "Яндекс", воспринимаете как должное и не знаете, что они заметны во всем мире. И вообще Россия — одна из четырех стран, где есть свой поисковик такого масштаба (кроме США, Китая и Южной Кореи). Наконец, в отечественном IT-сообществе постоянно транслируется мнение, что у нас особенно хорошо с "мозгами". Это действительно так? И если да — почему так вышло? 

Почему считается, что в России хорошие айтишники?

Доводы за то, что российские программисты особенно хороши в IT:

  • команды из российских вузов ежегодно побеждают в престижных международных олимпиадах по программированию (например, здесь и здесь);
  • новости о том, что российские школьники выиграли мировые олимпиады по программированию, выходят чуть ли не каждый месяц;
  • российских программ, которыми пользуются в других странах, не сотни, как в США, но с десяток хитов действительно заметны. "Тетрис" по популярности, правда, никто не обошел, но вот еще одна игра от советского разработчика — Color Lines (обычно ее называли "шарики") — радовала пользователей Windows в 90-х. "Лаборатория Касперского" — не просто одна из самых известных IT-компаний в России, а сильный новатор, в начале 90-х Евгений Касперский придумал алгоритм, который тогда позволил его софту искать вирусы лучше всех остальных. Программы для распознавания текстов FineReader от ABBYY использует более 50 млн пользователей в мире. Весной 2019 года исследовательская компания Everest Group назвала их лучшими в своей нише. Parallels (они сделали программу, которая позволяет поставить Windows на Mac) имеет представительства в США, Азии, Европе, Австралии;
  • системы распознавания лиц — NtechLab и VisionLab — регулярно побеждают в международных конкурсах;
  • периодически появляются громкие российские стартапы, такие как Prisma или FaceApp;
  • Kotlin — язык программирования, который создали петербургские разработчики JetBrains, — стал четвертым по популярности среди разработчиков на Android, по данным последнего опроса Stack Overflow.

Доводы против:

  • спортивное программирование (то, чем занимаются участники соревнований, — решение абстрактных задач на скорость) и коммерческое — разные вещи. Не факт, что олимпиадники-медалисты сделают продукт, который понравится пользователям. Впрочем, авторы российских хитов — Евгений Касперский, Сергей Белоусов (сооснователь Parallels) и многие другие — все же выигрывали математические олимпиады;
  • нет известных российских программистов на топовых позициях в глобальных компаниях. Наши, конечно, работают в Google, Facebook и делают стартапы на Западе. Но с ходу нельзя вспомнить кого-то уровня, скажем, Сундара Пичаи — гендиректора Google, который приехал в США из Индии;
  • когда-то Билл Гейтс говорил, что лучшие программисты в Microsoft — из Индии. С 2014 года, кстати, гендиректор компании — Сатья Наделла, переехавший в США после окончания вуза. Никто из основателей глобальных IT-компаний не делал подобных заявлений относительно уникальности русских программистов;
  • по данным недавнего международного исследования, опубликованного в журнале PNAS, в котором сравнивали выпускников IT-факультетов вузов в США, Индии, России и Китае (разработчики в США часто отдают на аутсорс задачи программистам в этих странах), результаты американских выпускников — выше, значимых различий в тройке стран — нет.

Русский акцент, вытянет проект один. Что думают о русских в США?

Допустим, рядовой московский программист переезжает в США, Канаду или другую страну, где много IT-компаний. Идет устраиваться в корпорацию вроде Google. Высоки ли его шансы? Да, он найдет работу, но не потому, что там HR-менеджеры носятся с идеей вроде: "российских программистов надо брать, они такие умные, на олимпиадах выигрывают". Просто в IT кадровый голод, большинство компаний вообще не смотрят на страну происхождения кандидатов.

На эту тему
Почему программисты много зарабатывают? Что такого они умеют? Как этому научиться?

"У рядового разработчика, который знает английский, имеет опыт и потратит пару месяцев на решение задачек, есть все шансы. Надо понимать, что те, кто переезжает за границу, прикладывают больше усилий. Если судить только по ним, то да — российские программисты сильные. Но в среднем, думаю, одинаково", — говорит Павел Калайдин, руководитель Команды прикладных исследований "ВКонтакте".

Антон Макарычев — программист из Нижнего Новгорода, когда-то его IT-фирма выполняла сервисную работу (тестирование и написание кода под разные нужды) для Motorola. Когда Motorola проиграла конкуренцию всем, кому можно, фирму Макарычева купили шведы, потом еще пару раз ее перепродали. В итоге его команда вошла в американскую компанию Harman. Два года Макарычев работал в офисе в Чикаго.

"В Чикаго много IT-компаний. Раньше там были офисы Motorola — вернее не офисы, а огромные здания, — говорит он. — Почти все в городе, кто хоть как-то связан с IT, имеют опыт работы в Motorola. А еще до недавнего времени там находился Amazon. Насколько много там русских? В нашей компании половина сотрудников — выходцы из Индии. Возможно, еще дело в том, что в руководстве — почти все индусы. Примерно тридцать процентов — американцы, десять — китайцы. Остальные — россияне, украинцы, белорусы, европейцы... По моим ощущениям, в местном сообществе становится больше индусов и китайцев. В Индии очень много программистов, и достаточно много хороших, но про них есть справедливые стереотипы — в общей массе они работают очень расслабленно, неаккуратны в написании кода. Это, конечно, касается не всех, а скорее младших позиций. Их все равно нанимают, потому что индусы делают работу дешевле всех. Выходцы из стран СНГ считаются более дисциплинированными, но стоят дороже. Китайцы — хорошие технари, но у них обычно слабый английский язык".

На эту тему
Беспилотные машины уже ездят по Москве. Прокатились на авто под управлением робота-педанта

Вообще, рекрутеры стараются не вспоминать про стереотипы, особенно при найме на работу. И просто высказывать их неприлично. Впрочем, кое-что про россиян можно услышать в неформальном общении.

"Есть позитивные стереотипы: русские могут разобраться в сложных вещах и готовы тянуть проекты в одиночку. Есть негативные — английский слабее, чем у тех же европейцев, русский акцент, слабые soft skills (навыки, которые не относятся к прямым обязанностям, но отличают современного разработчика от замкнутого нерда: умение общаться, презентовать продукт, формировать команду — прим. ТАСС). Однажды общался c Яном Ле Куном — сейчас директор по искусственному интеллекту в Facebook, — он заметил, что французская и советская математические школы похожи. Они больше про абстракцию и хардкор, в то время как американская школа — про прикладные задачи. Я с этой мыслью согласен", — рассказывает Павел Калайдин.

Александр Крайнов, руководитель лаборатории машинного интеллекта "Яндекса", считает, что сильных программистов в России не очень много, их не хватает и для внутреннего рынка.

На эту тему
Шесть мобильных игр, которые вышли в России, но стали популярны в США, Китае и Европе

"Но среди них есть специалисты самого высокого уровня. Их мало, но все же достаточно, чтобы в нашей стране появлялись компании мирового уровня и чтобы наши разработчики занимали заметные позиции в международных компаниях. Именно топовые разработчики — причина того, что у наших программистов в целом высокая репутация на Западе".

Можно стать хорошим специалистом в России. Уезжать учиться куда-то за рубеж необязательно. У нас по-прежнему конкурентоспособная математическая и алгоритмическая школа. "Она дает нам победителей всевозможных олимпиад и постоянный приток сильных алгоритмистов и разработчиков", — уточняет он. 

Откуда взялись хорошие технари? Ядерная гонка и энтузиасты

В России точные предметы как-то иначе преподают? Что имеется в виду под объяснением про "хорошую математическую школу"? Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, говорит, что дело в специализированных школах, которые массово открывались с 1950-х в СССР, и проводившихся с тех же времен предметных олимпиадах.

На эту тему
Школьникам — Монеточка, взрослым — Дарт Вейдер. Зачем нужен бот, говорящий их голосами

"Вернее, еще до Второй мировой, в 1935 году, в Москве провели первую математическую олимпиаду, — продолжает Аржанцев. — В начале 1940-х стране было не до олимпиад. А вот в конце десятилетия, а затем в 1950-х Советский Союз был поглощен идеей обойти США в ядерной гонке. Для этой цели требовалось много сильных технарей. Олимпиады по математике и физике стали проводиться на всех уровнях — от поселковых до всесоюзных. В крупных городах открывались физико-математические интернаты. В Москве — Колмогоровский. А еще в Ленинграде, в Киеве, в Новосибирске. Идея была в том, чтобы брать в эти интернаты детей из поселков и маленьких городов (Евгений Касперский, уроженец Новороссийска, окончил Колмогоровский интернат — прим. ТАСС). Для горожан были открыты специальные физико-математические школы. В Москве это 2-я, 57-я, 179-я школы, в Ленинграде — школа №239. Детей, проявивших себя на олимпиадах, вывозили в летние школы — например, в Эстонию. Я сам участвовал в олимпиадах и был вовлечен в эту культуру — все было устроено так, чтобы школьники и студенты постоянно решали задачи и воспринимали это не как работу, а как часть жизни. Костер, романтика, лето и алгоритмы".

Выросшие вчерашние олимпиадники — студенты и молодые специалисты — с удовольствием шли преподавать младшим детям. Организовывали школьные кружки по математике и физике. "Многие делали это на бесплатной основе — из энтузиазма. Они помнили, как им было здорово ездить на олимпиады, и помогали поддерживать среду. Если коротко ответить на вопрос: "Почему у нас такая хорошая математическая школа", — можно сказать, что причина в ядерной физике и в энтузиастах", — говорит Иван Аржанцев.

И сегодня, добавляет он, олимпиадная культура продолжает поддерживаться, поэтому среди россиян столько победителей на соревнованиях и хороших программистов.

Чего не хватает в российском IT? 

"В России действительно очень сильная математическая и алгоритмическая база. Но у нас слабо объясняют, как делать удобные приложения для рынка. В отличие от США, например, где учат не только техническим навыкам, но и как делать нужный продукт для пользователя", — говорит старший вице-президент Parallels Николай Добровольский.

Айтишники из нового поколения (студенты и недавние выпускники), выросшие на фильмах вроде "Социальной сети" и историях успеха IT-звезд, меняют положение вещей. Именно они часто мечтают о своих стартапах, а для этого нужны предпринимательские навыки.

На эту тему
"Заработал кучу денег, но остался ребенком". 17-летние программисты — о своей работе

Кириллу Аверьянову 18 лет. Еще полгода назад — со своих 16 до 18 лет — он работал во "ВКонтакте", где делал приложение VK Admin (историю Кирилла ТАСС подробно рассказывает здесь). В свободное время он создавал личный проект — приложение для медитаций. Три месяца назад Кирилл переехал в Лос-Анджелес, чтобы делать там стартап, дважды поменял идею, пока встречался с инвесторами. "Мы получили 60 отказов, но в итоге нашли главного инвестора", — рассказывает он.

Чтобы легче находить с ними общий язык, у него есть местный сооснователь. "Здесь ты не считаешься местным — неважно из какой страны. Просто представьте, что в Москву или Питер приезжает индус и предлагает инвестировать в его разработку. Должно пройти какое-то время, когда тебя начинают считать местным, условно год", — говорит Кирилл. Всего в команде трое — есть еще сооснователь, который работал с ним во "ВКонтакте".

"В России действительно отстает предпринимательство в IT, — согласен он. — Моих знакомых из ИТМО много тренируют на решения алгоритмических задач. С этими знаниями можно побеждать на соревнованиях, потом спокойно работать в бэкэнде (бэкэнд — работа над "начинкой" софта, серверной логикой, которая не видна пользователю), но их не хватает, чтобы видеть целый продукт".

Что будет дальше? Научат школьников, переучат гуманитариев

Сейчас нет предпосылок к тому, что качество образования в IT снизится. Олимпиадная культура по-прежнему есть. А в последние 10–15 лет в вузы приходят представители IT-компаний, которые объясняют, что хорошо писать код и придумывать изощренные алгоритмы — это не все, что нужно уметь. Они же устраивают хакатоны для школьников и студентов и переучивают взрослых гуманитариев на айтишников.

На эту тему
"На улице минус 50. Что делать? Кодить". Почему в Якутске выросли глобальные IT-компании

"Мы ведем курс по мобильной разработке в ИТМО, устраиваем ежегодные стажировки для начинающих разработчиков, отдельно поддерживаем учителей программирования из регионов — выплачиваем им стипендии и проводим образовательные школы", — перечисляет Павел Калайдин.

"Яндекс" и НИУ ВШЭ совместно создали факультет компьютерных наук. Еще в компании есть Школа анализа данных, в которой ученые из российских и зарубежных вузов преподают машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов на естественном языке. "У нас десятки образовательных программ для разных возрастов и разных уровней подготовки. Недавно мы объявили о запуске "Образовательной инициативы" — к 2022 году мы планируем подготовить около 100 тысяч специалистов для IТ-индустрии — это 20% от общего числа тех, кто работает в индустрии сегодня", — говорит Александр Крайнов.

"Вообще главное, что произошло с 2007 года с точки зрения образования в IT, — появление массовых онлайн-курсов, — продолжает Калайдин. — C 2011–2012 годов это стало популярным явлением, теперь в интернете можно научиться чему угодно бесплатно или почти бесплатно". 

Почитать о том, сколько платят в IT в России, где учиться и какие навыки нужны, чтобы получить работу мечты, можно в этом тексте

Анастасия Степанова

Теги
Информационные технологии
Реклама на ТАСС
Козак: цены на бензин в России в 2019 г. выросли в среднем на 3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС