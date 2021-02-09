В Петербурге 14 февраля горожанам подарят 2 тыс. книг в рамках акции в поддержку чтения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Две тысячи книг подарит жителям Санкт-Петербурга 14 февраля одна из ведущих городских библиотек - Центральная публичная библиотека имени В. В. Маяковского. Акция, которая пройдет в торговом доме "Пассаж" в центре города, приурочена ко Всемирному дню книгодарения и направлена на поддержку чтения, сообщили организаторы на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Что касается нашего проекта, он особенный: пожалуй, в России такого еще не было, когда библиотека дарит книги населению. Библиотека пополняется новой литературой, и часть литературы она должна удалять из своих фондов: литературу, которая не пользуется спросом и по каким-то причинам не нашедшую своего читателя, - рассказала директор библиотеки Маяковского Зоя Чалова. - 14 февраля мы эту акцию проводим, <…> устраиваем ее в прекрасном месте - у нас есть "кусочек" библиотеки в "Пассаже". Мы привезем около 2 тыс. книг в хорошем состоянии, и пришедшие в "Пассаж" получат возможность забрать себе полюбившуюся книгу".

Для акции библиотека отобрала литературу по экономике, искусству, издания языковой и музыкальной направленности, детские альбомы. Все книги прошли трехнедельный "карантин" и специальную обработку, они абсолютно безопасны, отметила Чалова. "Мы будем работать с 12 до 20 часов", - добавила она. По ее словам, в этом году в рамках акции будут дарить только книги из библиотеки Маяковского, а в следующем году организаторы постараются вовлечь в нее все 198 библиотек города.

"В этот же день мы собираемся подарить очень хорошие книги, абсолютно новые - это издания нашего издательского центра и книги издательства "Азбука" - областной библиотеке [Ленинградской области]", - сказала директор. Чалова напомнила, что акция "Дарите книги с любовью" проводится в Санкт-Петербурге с 2017 года и пользуется популярностью у горожан. "Всегда после таких акций мы получаем огромное количество благодарностей", - добавила она.

"Акция, с одной стороны, отсылает нас ко Дню святого Валентина 14 февраля, но, с другой стороны, что более важно в данной ситуации, как мне кажется, - говорит о любви к книгам - и со стороны города, и горожан, и библиотек", - отметил на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. По приведенным им данным, каждый пятый петербуржец регулярно посещает библиотеки.

Кроме того, на пресс-конференции руководители библиотеки Маяковского и Российской национальной библиотеки подписали соглашение о сотрудничестве. Как рассказал гендиректор РНБ Владимир Гронский, стороны намерены взаимодействовать в культурно-просветительской, выставочной деятельности, обмене изданиями, подготовке научно-методических разработок и других сферах библиотечной жизни.