Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Пензенской области до 26 февраля

ПЕНЗА, 9 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 26 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 26 февраля включительно без изменений", - отметили в пресс-службе.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ограничены с 23:00 до 06:00. Действует режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области подтверждено 34 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 811 человек выздоровели, 400 пациентов умерли.