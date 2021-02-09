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Мосгорсуд признал законным приостановление действия проездных для лиц старше 65 лет

Истец утверждал, что это правило не должно распространятся на людей, которые добираются на место работы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отказал в удовлетворении иска о признании незаконным указа мэра Москвы о приостановлении из-за коронавируса бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц старше 65 лет. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Московский городской суд рассмотрел административное исковое заявление к мэру Москвы и отказал в его удовлетворении", - сказал собеседник агентства.

Истцом выступил адвокат Юрий Качан. Он просил отменить положения п. 2.3 указа мэра Москвы от 6 октября 2020 года. Истец утверждал, что такие ограничения не должны затрагивать лиц, направлявшихся к месту работы.

Ранее мэр Москвы установил ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, в том числе отменив льготный проезд для пожилых граждан.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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