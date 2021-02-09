Парламент Франции проголосовал за продление режима ЧП в стране до 1 июня

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции в итоговом чтении утвердили законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения (ЧП) в стране до 1 июня. Трансляция голосования, проходившего без дебатов, велась во вторник на сайте парламента.

Действующий режим ЧП истекал 16 февраля. Данный закон касается в первую очередь продления особого режима, при котором правительство и президент страны имеют право принимать меры для борьбы с эпидемией без голосования по ним в парламенте. В то же время он никак не влияет на исполнение уже принятых мер, включая действующий сейчас по всей стране комендантский час с 18:00 до 06:00 (с 20:00 до 08:00 мск).

Примечательно, что после трех чтений Сенат (верхняя палата парламента) отклонил данную версию законопроекта, отказавшись продлевать расширенные полномочия исполнительной власти на столь долгий срок. Сенаторы настаивали на крайнем сроке, который бы истекал 3 мая, однако после продолжительных консультаций с представителями Национального собрания так и не пришли к консенсусу по данному вопросу. Тем не менее, поскольку итоговое чтение было запланировано в нижней палате, последнее слово осталось именно за депутатами, которые в большинстве своем выступали именно за указанный правительством срок.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции ежедневно отмечается более 20 тыс. новых случаев заболевания, к настоящему моменту зарегистрировано свыше 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции с начала марта прошлого года умерли более 79 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 2 млн жителей страны, из них почти 300 тыс. уже получили обе дозы вакцины.