Посольство РФ в Латвии подвергло критике запрет на вещание 16 российских телеканалов

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии во вторник подвергло резкой критике решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретить ретрансляцию на территории республики 16 российских телеканалов.

"Нацсовет по электронным СМИ в Латвии с маниакальным упорством "режет" неугодные телеканалы, усматривая серьезную "угрозу" даже в детских и юмористических передачах. Завтра жители Латвии "демократично" лишатся еще 16 телевизионных программ, вещающих на русском языке. Так и телевизор скоро будет не нужен", - отмечает российское диппредставительство в Facebook.

НСЭСМИ во вторник принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life. Кроме того, НСЭСМИ в понедельник принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, на прошлой неделе сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения в связи с возможным несоблюдением санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.