Во Франции число смертей заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. с начала пандемии

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Французские власти зафиксировали 80 147 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом, с начала пандемии. Такие данные опубликовало во вторник агентство Sante publique France при Министерстве социальных дел и здравоохранения Франции.

Так, в больницах было зафиксировано 439 смертей с середины дня понедельника, общее число умерших пациентов составило 55 476. Остальные смерти зафиксированы в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10 886 человек, из них 1 758 попали в реанимацию. Данные показатели остаются примерно на одном и том же уровне уже больше недели.

Заболеваемость уже второй день подряд незначительно сокращается, и во вторник власти отчитались о 18 870 новых случаях заражения. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 3 360 235 инфицированных. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 6,3% оказались положительными. С 29 января этот показатель постепенно снижается после долгого периода, в течение которого он держался на уровне около 7%.

Кампания вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 2 млн жителей Франции, из них более 360 тыс. уже получили обе дозы вакцины.