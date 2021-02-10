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Совфед увеличил предельный возраст службы сотрудников уголовно-исполнительной системы

Так, для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, он составляет 65 лет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

Документ устанавливает следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение для генерал-полковников и генерал-лейтенантов составляет 60 лет); для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет вместо нынешних 55. Новая возрастная планка для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, составляет 55 лет.

Как сообщили ранее в Минюсте России, разработавшем инициативу, внесение таких изменений позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава, устранить дефицит кадров, а также исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.

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