Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,92

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и составил 0,92. В Москве показатель вновь опустился ниже единицы и находится на отметке 0,86, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. В Воронежской области он составил 0,99, в Нижегородской, Ростовской и Иркутской областях - 0,98, в Подмосковье - 0,97, в Архангельской области - 0,96. В Свердловской области и в Красноярском крае показатель опустился до минимумов с августа и составил 0,9 и 0,88 соответственно. В Санкт-Петербурге коэффициент находится на отметке 0,8.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.