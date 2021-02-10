Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 млн

МОСКВА, 10 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 494, при этом суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тыс. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Больше инфицированных только в Соединенных Штатах (около 27,2 млн), Индии (почти 10,9 млн) и Бразилии (примерно 9,6 млн). Вероятно, в ближайшее время количество выявленных случаев превысит 4 млн и в Великобритании.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО, Хакасии, Магаданской области (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Еврейской АО, Амурской области, Республике Алтай, Ингушетии и Чеченской республике (по 0,2%).

В частности, за сутки было выявлено 1 169 заразившихся в Санкт-Петербурге, 456 - в Нижегородской области, 362 - в Воронежской области, 349 - в Ростовской области, 302 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 418 115 человек.

Заболеваемость идет на спад: за последние семь дней в стране выявляли в среднем 10,9 случая заражения в сутки на каждые 100 000 жителей, это соответствует показателям 20-х чисел октября.

Выздоровевшие

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.

Два дня число выписанных пациентов превышает количество новых выявленных случаев.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся. По этому показателю Россия приближается к Бразилии (по официальным данным, там вылечились 89,3% заболевших), но пока серьезно уступает Индии (97,3%).

В частности, за сутки были выписаны 3 589 пациентов в Санкт-Петербурге, 499 - в Челябинской области, 498 - в Ивановской области, 445 - в Нижегородской области, 391 - в Ростовской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 54 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 24 - в Ростовской области, 22 - в Воронежской области, 17 - в Краснодарском крае, по - 15 в Красноярском крае и Нижегородской области.