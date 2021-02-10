В Москве впервые с 24 сентября выявили менее 1,5 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве впервые с 24 сентября оказалось меньше 1,5 тыс., следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Количество заразившихся возросло на 1 441 (против 1 584 днем ранее), до 948 477. В относительном выражении прирост составил 0,15%.

За сутки в столице зарегистрировали 68 смертей из-за коронавируса. Всего, по данным штаба, в Москве с начала пандемии умерли 14 099 заболевших (1,49%).

По выздоровлению были выписаны 3 633 пациента за сутки. За все время выздоровели 858 358 человек. В настоящее время продолжают лечение 76 020 москвичей.