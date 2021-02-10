Голикова: порядка 7,3 млн школьников начальных классов обеспечены горячим питанием

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 7,3 млн учащихся 1-4 классов 39,2 тыс. школ в России обеспечены бесплатным горячим питанием в данный момент. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания штаба по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

"По словам Татьяны Голиковой, сейчас 7,3 млн учащихся с 1 по 4 класс почти в 39,2 тыс. школ уже получают бесплатное горячее питание. На эти цели в 2020 году из федерального бюджета было выделено более 22 млрд рублей", - сообщили в секретариате.

В секретарите напомнили, что с 1 сентября 2020 года по поручению президента России Владимира Путина началась реализация мероприятий по поэтапной организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов.

Как отметила вице-премьер, регионами и территориальными органами Роспотребнадзора проведена большая работа по созданию в школьных пищеблоках условий, соответствующих установленным к школьному питанию требованиям. Благодаря этому улучшается качество питания детей.

"Роспотребнадзором оценены 15 942 школьных меню, а также почти полмиллиона меню для детей с особыми условиями питания: для детей с сахарным диабетом, с аллергией и пищевой аллергией. Результаты проверок свидетельствует о позитивной динамике показателей, характеризующих организацию питания школьников 1-4 классов", - говорится в сообщении.