WP: успехи "Спутника V" заставляют США пересматривать отношение к российской вакцине

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против нового коронавируса "Спутник V", похоже, обретает все больше шансов на то, чтобы стать "историей глобального успеха", написала в среду газета The Washington Post .

"Она [вакцина] получила поддержку на прошлой неделе после того, как уважаемый британский медицинский журнал The Lancet опубликовал рецензированную статью с признанием того, что эта вакцина имеет эффективность 91,6% по истечении 21 дня после первой прививки и 91,8% эффективности для лиц старше 60 лет, что ставит ее в один ряд с превознесенными вакцинами Pfizer - BioNTech и Moderna", - пишет издание.

Газета напомнила, что еще в августе прошлого года представитель тогдашней американской администрации Дональда Трампа высмеивал этот российский препарат, не прошедший на тот момент всех традиционных этапов проверки, и уверял, что в США его применение совершенно невозможно. С тех пор, констатирует газета, "эта вакцина была одобрена к применению в более десяти странах". "А не недооценили ли мы российскую вакцину?" - задается вопросом Washington Post.

"Это действительно кое-что говорит о качестве и состоянии научной деятельности в России, о которой многие люди отзывались пренебрежительно или не принимали в расчет как нечто, пришедшее в упадок, вышедшее из употребления, недофинансируемое и не располагающее достаточными мощностями, откуда многие ученые бежали в Европу и в Северную Америку для получения новых возможностей, - приводит газета слова Стивена Моррисона, директора Глобального центра здравоохранения при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. - Это [успех "Спутника V"], похоже, полностью противоречит такому [отношению]".