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Дочь журналистки Ирины Славиной сообщила о решении закрыть интернет-издание "Коза пресс"

Маргарита Мурахтаева также поблагодарила всех, кто поддерживал издание

ТАСС, 10 февраля. Дочь нижегородской журналистки Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева планирует закрыть интернет-издание "Коза пресс", главным редактором которого была ее мать. Об этом Мурахтаева сообщила в среду на своей странице в Facebook.

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"Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить "Козу" на радугу. К своей хозяйке. К моей маме", - написала Мурахтаева.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал издание после смерти Ирины Славиной.

Ирина Славина была главным редактором издания "Коза пресс". 2 октября 2020 года она покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось.

За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия.

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