Российские дипломаты в Сербии возложили цветы на могилу посла Российской империи Гартвига

БЕЛГРАД, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сотрудники дипломатического представительства России в Сербии, военного атташата, российского консульства, торгпредства, Россотрудничества возложили в среду венки и цветы на могилу посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Как сообщил корреспондент ТАСС, в мероприятии участвовали несколько десятков человек.

Церемонию, приуроченную ко Дню дипломатического работника, возглавил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Это важный праздник в России, и особенно он важен для нас, дипломатов. Президент России высоко оценил нашу деятельность в поздравительной телеграмме. В этот день у нас здесь, в Белграде, тоже есть причины для радости, мы смогли добиться значительных достижений во всех областях российско-сербских отношений, несмотря на пандемию. Мы совместно отпраздновали 75-летие Победы, и венцом этого стала установка Вечного огня в Белграде. Сотрудничество между Россией и Сербией успешно развивается по многим направлениям, включая взаимодействие в международных организациях, позиция России по Косову также не будет меняться, мы выступаем за решение этого вопроса на основе резолюции СБ ООН 1244", - заявил посол.

Посол возложил венок с российским триколором на могилу Гартвига, затем почести царскому дипломату отдали военный атташе Александр Зинченко, директор Русского Дома в Белграде Евгений Баранов, сотрудники российских представительств в Белграде и представители сербской общественности.

После церемонии у могилы посла Гартвига дипломаты возложили цветы к могиле Александра Петряева, замминистра иностранных дел временного правительства, а также Виктора Машкова, российского консула в Скопье, дипломата и военного, установившего дипотношения России с Эфиопией.

Биография Гартвига

Николай Гартвиг - русский дипломат начала XX века, один из вдохновителей и создателей Балканского союза против Турции. Назначенный в 1909 году послом в Сербии дипломат пользовался любовью в этой стране и отвечал ей взаимностью. Он дружил с премьером-министром Сербии Николой Пашичем, оказывал огромное влияние на развитие братского государства.

После убийства в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года Гартвиг использовал все свое влияние, чтобы не допустить начала мировой войны. Во время напряженных переговоров с послом Австро-Венгрии бароном Гизлем 10 июля 1914 года русский посол умер от обширного инфаркта. По Белграду поползли слухи, что любимец сербского народа был отравлен в австрийском посольстве, это вызвало массовые волнения. По просьбе сербских властей прах Гартвига упокоился в Белграде, а его похороны превратились в многотысячное шествие, которое возглавил лично премьер Пашич.

Памятник на могиле Гартвига на Новом кладбище Белграда, установленный на пожертвования сербов и русских в 1939 году, построен в виде часовни в русском стиле с тремя голубыми маковками. В центре надгробья мозаичная икона св. Николая Чудотворца - покровителя всех путешествующих. Символично, что на очень многих могилах вокруг его памятника второй датой указан 1914 год. Война, которую не смог остановить Гартвиг, началась через 18 дней после его смерти и унесла жизни почти трети сербского народа.

Память о вкладе Гартвига в отношения Сербии и России жива до сих пор: в 2017 году Скупщина (парламент) сербской столицы приняла решение назвать одну из улиц Белграда именем российского дипломата.