В Анкаре в День дипломата почтили память посла Андрея Карлова

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российских загранучреждений в День дипломатического работника почтили память посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС.

К памятнику Карлову, установленному на территории российского посольства в Анкаре, возложили цветы. В мероприятии приняли участие послы ряда других государств.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России. Слушания по делу об убийстве Андрея Карлова продолжаются во втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.