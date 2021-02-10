На Украине расследуют закупки китайской вакцины против коронавируса

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проведет досудебное расследование по вопросу возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Минздрава страны при закупке вакцины против коронавируса у китайской корпорации Sinovac Biotech. Об этом сообщил в среду Совет общественного контроля при НАБУ - специальный независимый гражданский орган, который был ранее создан для контроля за деятельностью ведомства.

"3 февраля НАБУ начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника", - сказано в сообщении совета. В нем отмечается, что изначально государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцины по стоимости около $3 за дозу и что они находились "на финальной стадии".

Между тем в последующем якобы глава Минздрава Максим Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и поручил начать переговоры с китайской компанией. При этом посредником выступила компания "Лекхим". НАБУ расследует представленные заявителем факты в рамках уголовного дела, открытого по статье 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением", которое привело к тяжким последствиям.

Украинская компания "Лекхим" 11 января заключила с китайским производителем Sinovac соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины CoronaVac. Первая партия должна насчитывать 1,9 млн доз. При этом предполагалось, что с 2022 года Украина сможет наладить производство этой вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".

Между тем во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на "Лекхим", что сроки поставки китайской вакцины могут быть перенесены. В качестве причины "Лекхим" называет задержки с получением экспортной лицензии от китайского правительства, а также более позднее, чем предполагалось, принятие украинским парламентом закона о регистрации иностранных вакцин.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил во вторник, что Украина планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса на следующей неделе. По его словам, страна получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от разных производителей, в том числе 117 тыс. доз вакцины производства американской компании Pfizer, а также от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. От использования российских вакцин власти Украины категорически отказались.