Минздрав Карелии связал смерть жителя Кеми после вакцинации от COVID-19 с переохлаждением

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты Министерства здравоохранения Карелии исключили в качестве причины смерти вакцинацию от коронавируса жителя Кеми, который умер через пять дней после прививки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В комментариях на странице главы Карелии подписчики сообщили о смерти в Кеми 40-летнего машиниста электровоза через пять дней после вакцинации от COVID-19. У мужчины развилась пневмония, врачи не смогли его спасти.

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено", - сообщили в Минздраве региона.

В республиканском ведомстве также пояснили, что вакцина "Спутник V" не содержит живых патогенных вирусов, поэтому не может вызвать развитие заболевания. В то же время после прививки иммунитет к новой инфекции формируется не сразу. Проверяться на уровень антител специалисты рекомендуют не раньше, чем через 42 дня после введения первой вакцины, или через 21 день после получения второго компонента. "Поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки", - рассказали в региональном Минздраве.

По последним данным Минздрава республики, от коронавируса в Карелии привились более 13 тыс. человек, среди которых более 5,5 тыс. - это люди старше 60 лет. Полностью процедуру вакцинацию двумя компонентами завершили 1 448 жителей республики. Всего за время пандемии в Карелии выявили 38 191 случай заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 177. Выздоровели 33 392 пациента, умерли - 260.