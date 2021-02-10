Кировская область в 2020 году приняла на работу 10 "земских учителей"

КИРОВ, 10 февраля. /ТАСС/. В селах и небольших городах Кировской области в 2020 году начали работу 10 педагогов, прибывших по проекту "Земский учитель". В течение следующих трех лет власти планируют привлечь в села по программе еще 30 учителей. Об этом рассказала в среду ТАСС министр образования региона Ольга Рысева.

"В 2020 году регион в полном объеме выполнил обязательства по программе "Земский учитель": в школы девяти районов и города Слободского пришли работать 10 учителей, в том числе по таким предметам, как физика, математика, английский и немецкий языки, русский язык и литература. На 2021 год Кировской области Министерством просвещения РФ единовременные компенсационные выплаты не выделены, квота на 2022 год - 8 человек, на 2023 год - 22 человека", - сказала Рысева.

По ее словам, педагогам, проживающим в сельской местности, предоставляется компенсация 100% расходов на оплату жилья, отопления и электроснабжения. Также в регионе молодые специалисты, принятые на работу в сельские школы, получают единовременное пособие - 50 тыс. рублей. В 2020 году такую выплату предоставили 33 молодым специалистам.

"Кроме того, с целью привлечения в отрасль лучших выпускников колледжей и вузов молодым специалистам предоставляются социальные выплаты в размере 100 тыс. рублей для образовательных организаций, расположенных в муниципальных районах, и 50 тыс. рублей для организаций, расположенных в городских округах. В 2020 году выплата предоставлена 214 молодым специалистам", - сказала министр.

Проект "Земский учитель" открыли в 2019 году по аналогии с программой "Земский доктор", в 2020 году программа распространилась на все регионы России. Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в остальных регионах. Всего на программу из федерального бюджета предусмотрено около 4 млрд рублей. Обязательное требование - отработать в школе, расположенной в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. человек, не менее 5 лет.