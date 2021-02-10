Эксперт допустила рост заболеваемости COVID-19 весной

"Весенний и осенний период наиболее комфортные для распространения коронавируса. Поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19", - сказала она, выступая на семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

Пшеничная отметила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные коронавирусы, начинают вести себя активно в весенний и осенний сезоны при повышенной влажности и не очень высокой температуре. "То, что мы обычно наблюдаем весной и осенью, когда температура от нуля до плюс 5-10 градусов, и мы имеем дело со 100% влажностью", - пояснила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 012 710 случаев заражения, выздоровел 3 516 461 человек, умерли 78 134. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.