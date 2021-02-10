МВД: на незаконных акциях пришедшие с родителями дети использовались как живой щит

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дети, которых привели родители на несанкционированные акции в России, использовались как живой щит. Об этом в среду на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов.

"Не пострадал ни один подросток, не было тяжелых последний ни для детей, ни для их родителей, которые порой сопровождали, приведя их на такой митинг за ручку. Кстати, зачем они их туда вели? Какие развлечения получили дети? Представляется, что дети были приведены родителями, как живой щит от применения законных мер в отношении родителей за их участие в несанкционированных акциях", - сказал он.

Веденов также назвал это дикостью со стороны родителей. "Вот как перевернули все с ног на голову организаторы этих мероприятий, и в этом мы видим руку внешних кукловодов, явно связанных со специальными службами, целью которых оставалось и остается устойчивые намерения навредить России", - заключил Веденов.