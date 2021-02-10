Сдавшие выпускной экзамен школьники смогут получить аттестаты в начале июня

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Одиннадцатиклассники, сдавшие государственные выпускные экзамены (ГВЭ), могут получить аттестаты уже в начале июня. Школьникам, сдававшим ЕГЭ, документы об образовании выдадут в конце месяца, заявил в среду начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он пояснил, что некоторые выпускники не намерены сдавать ЕГЭ, поскольку хотят продолжить образование за рубежом, для них оптимальным выбором являются выпускные экзамены. Так как сроки подачи в зарубежные учебные заведения иные, то школьникам нужно как можно скорее предоставить оригинал документа об образовании, чтобы быть в более выигрышной ситуации.

"При сдаче экзамена в форме государственного выпускного экзамена нет централизованной обработки, все проверяется на уровне субъекта. И аттестаты могут быть выданы уже на следующей неделе после проведения экзамена. То есть это такая более выигрышная история по сравнению с ребятами, которые у нас пойдут сдавать единый государственный экзамен, потому что они получат аттестаты ближе к концу июня. Тогда, когда у нас установлены сроки подачи документов в вуз", - отметил Круглинский.

Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике. Резервные дни назначены на 8 и 10 июня.

Также предусмотрены два дополнительных периода проведения выпускных экзаменов для тех, кто пропустит их в основной период по болезни или иной уважительной причине: 13 июля и 17 июля, а также 3-17 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году намерены 795 тыс. человек.