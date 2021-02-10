В Петербурге разрешили открыть фудкорты с условием 50-процентной загрузки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Запрет на работу фудкортов в Санкт-Петербурге снят в соответствии с постановлением, которое подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила в среду пресс-служба городской администрации. При этом оговаривается, что в залах может быть занято не более 50% мест.

"Открываются фудкорты и фудплейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. При этом условия работы фудкортов и фудплейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фудкорты в Петербурге были закрыты с начала пандемии на несколько месяцев вместе с торговыми центрами, затем на короткое время возобновили работу после спада первой волны. Новые ограничения на работу фудкортов ввели в начале ноября, когда количество случаев заражения коронавирусом за сутки в городе превысило одну тысячу. Ограничения не касались фудкортов и фудплейсов, расположенных на автозаправках, вокзалах и в аэропорту.

С 30 января в Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу и разрешена работа ресторанов в торговых центрах. Но тогда послабление не коснулось фудкортов.