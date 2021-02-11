Трутнев сообщил, что туристический поток в ДФО вырос в полтора раза за четыре года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Дальневосточном федеральном округе вырос почти в полтора раза за последние четыре года. Для последующего увеличения существующих показателей необходима реализация ряда проектов за счет частных инвесторов, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"С одной стороны, туристический поток на Дальнем Востоке растет каждый год, за четыре года рост почти в полтора раза. С другой стороны, этот рост скорее связан с высоким интересом к этой уникальной территории, он не нами создан, а природными достопримечательностями <…> Чтобы существенно увеличить поток, надо реализовать инвестиционные проекты - создать условия для того, чтобы строились гостиницы, рестораны, горнолыжные трассы. Я уверен, что делать это нужно на средства частных инвесторов", - сказал Трутнев в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

Он также напомнил, что на Камчатке идет проектирование парка "Три вулкана", а в ближайшее время ближе к Петропавловску-Камчатскому будут направлены дополнительные ресурсы термальной воды, чтобы таки образом создать условия для реализации ряда проектов. Как ранее сообщал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, парк "Три вулкана" позволит увеличить туристический поток с 240 тысяч до 650 тысяч визитов в год к 2027 году и создать более 800 новых рабочих мест. Кроме того, будет построена опорная инфраструктура недалеко от Петропавловска-Камчатского, в одном из самых привлекательных мест у Вилючинского вулкана - здесь появятся дороги, крупные гостиницы, энергетическая инфраструктура.

На прошлой неделе на совещании по развитию ДФО вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Дальний Восток определен одним из приоритетов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его словам, регион "обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма, но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта". Трутнев, в свою очередь, отметил необходимость внедрения дополнительных инструментов поддержки инвесторов в реализации комплексных туристических проектов.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ" разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа.