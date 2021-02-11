Продажи субсидируемых авиабилетов из Приморья начнутся в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Продажи субсидируемых авиабилетов из Приморья в Москву и Санкт-Петербург по расширенной программе, которой могут воспользоваться все жители Дальнего Востока, начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в четверг замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий.

"В ближайшее время должна начаться продажа льготных билетов <...> Под эту льготу попало у нас два маршрута - из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург. На сегодняшний день, насколько я знаю, Аэрофлот уже заключил такое соглашение и в ближайшее время начнет продажу", - сообщил Плотницкий.

Он уточнил, что стоимость билета из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург должна составить 10,2 тыс. рублей в одну сторону. Власти намерены предложить расширение маршрутной сети в рамках этой программы на Краснодар, Казань, Симферополь, а также расширение квоты на летние месяцы. "С мая по сентябрь для приморцев авиаперелеты на отдых... пользуются популярностью, поэтому, возможно, нужно выходить с предложением пересматривать квоту, чтобы квота была в летний период больше", - сказал Плотницкий. Также власти намерены предложить пересмотреть механизм продажи, согласно которому сейчас необходимо выкупить билет лично в офисе продаж, что создает большие очереди.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. В список маршрутов вошли перелеты с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Ранее по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.