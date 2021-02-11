Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Масочный режим в Чечне и Удмуртии снят на основании анализа уровня заболеваемости и с учетом результатов исследований. Об этом в эфире Национальной службы новостей сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"В Чечне и в Удмуртии власти регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении", - сказал Онищенко.

Депутат также призвал вытеснять защитные меры, к которым относится ношение масок, вакцинацией и созданием прослойки коллективного иммунитета.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что обязательный масочный режим в республике с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Обязательный масочный режим со среды отменили и в Чечне, об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.