Число выдворенных из России иностранцев в 2020 году сократилось в три раза

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество иностранцев, выдворенных приставами из России по решению судов за миграционные нарушения, в 2020 году сократилось почти в три раза. Это следует из статистических материалов ФССП, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего из России в 2020 году были выдворены более 11,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 40 несовершеннолетних. Это в 3,3 раза меньше, чем в 2019 году, когда за пределы России приставы по решению судов депортировали свыше 37,2 тыс. иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство.

На 1 января 2021 года выдворению из России подлежали почти 2,4 тыс. человек, 458 из которых в этот момент содержались в специальных учреждениях, а 154 находились в розыске.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-центре МВД, число иностранцев, находящихся в России, в прошлом году значительно сократилось из-за пандемии коронавируса. В 2020 году численность иностранных граждан в России составила около 6 млн человек, из них 1 млн имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. До пандемии коронавируса ежегодно в России находились от 9 до 11 млн иностранных граждан.