МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскачество проверило протеиновые и злаковые батончики и пришло к выводу, что доля консервантов в них не превышает допустимые нормы. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало четыре вида полезных батончиков 20-ти торговых марок: белковые (протеиновые) батончики, злаковые / батончики мюсли, фруктово- и орехово-фруктовые и батончики для похудения. Большинство товаров (18) произведены в России, по одному в Польше и Германии. Всего продукция исследована по 86 показателям.

"Миф о том, что батончики состоят из сплошных консервантов, не подтвердился. Производители если и используют их, то без превышения норм регулирования. Кроме того, трансжиров ни в одном из товаров не обнаружено вовсе", - отмечается в сообщении.

Эксперты также сообщили о том, что протеиновые батончики оправдали свое название: именно в них содержится наибольшее количество белка в сравнении с другими категориями. Несоответствий в маркировке по содержанию белка в протеиновых батончиках не обнаружено, однако внутри категории разброс по содержанию белка более чем в два раза: от 35,7 г на 100 г до 16,9 г. Кроме того, по данным Роскачества, расхождений в маркировке по содержанию жиров нет, однако разброс показателей в категории орехово-фруктовых батончиков достаточно большой: от 23,9 г до 8,5 г на 100 г.

В ходе проверки эксперты сверили заявленные показатели в маркировке с действительными (учитывалась массовая доля углеводов без клетчатки). В результате обнаружены несоответствия у двух торговых марок. Содержание углеводов в злаковом батончике "Здоровый перекус" завышено в 10 раз, вместо заявленных 78,73 г обнаружено 7,5 г. Содержание углеводов в протеиновом батончике Bombbar занижено, вместо заявленных 6,5 г обнаружено 17,5 г.

Как сообщили эксперты, при подсчете общего содержания сахара результаты дали большой разброс значений: от 7,9 до 63,6 г сахара на 100 г продукта. Большинство производителей не выносит данные о количестве сахара в маркировку, и только два производителя вынесли информацию о содержании сахара, однако заявленные значения не совпали с фактическими. Производители пяти торговых марок вынесли информацию "нет добавленного сахара" на этикетку, что подтвердилось исследованием. Однако в Роскачестве предупредили, что источниками сахара в них могут стать ингредиенты из состава: фрукты, ягоды, молочные продукты и т. д. В результате сахар содержится во всех исследованных батончиках, в том числе тех, где нет добавленного сахара.

Калории и витамины

Исследование также показало, что почти у трети исследованных батончиков указаны неверные данные об энергетической ценности. Правда не у всех калории занижены, есть и те, где их количество в маркировке завышено, отметили в Роскачестве. В организации также отметили, что витамины и минералы в батончиках есть, хотя их количество не всегда соответствует тому, что указано на этикетке, однако расхождения невелики. Массовых несоответствий между заявленным и действительным содержанием нет.