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Пандемия COVID-19

Власти ЮАР продлили до 15 марта режим общенационального бедствия в связи с пандемией

Ограничительные меры предусматривают комендантский час, обязательное ношение масок в общественных местах, запрет на массовые собрания и особый порядок продажи алкоголя

ПРЕТОРИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров ЮАР продлил в стране на месяц - до 15 марта - режим общенационального бедствия в связи с пандемией нового коронавируса, сообщил в четверг местный телеканал eNCA.

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До этого ограничительные меры, предусматривающие комендантский час, обязательное ношение масок в общественных местах, запрет на массовые собрания и особый порядок продажи алкогольной продукции, должны были истечь 15 февраля. Впервые режим общенационального бедствия в связи с коронавирусом был введен в стране 15 марта 2020 года и с тех пор регулярно продлевался решением кабинета министров.

В ЮАР, по последним данным, насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 476 135 и 46 290 соответственно. В конце февраля власти намерены начать массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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ЮАРПандемия COVID-19
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