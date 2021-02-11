Президент Узбекистана подписал закон об учреждении в республике Дня дружбы народов

ТАШКЕНТ, 11 февраля./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал принятый Законодательной палатой и утвержденный Сенатом (верхней палатой) парламента закон об учреждении в республике Дня дружбы народов. Соответствующий документ в четверг опубликован в газете "Народное слово", которая является печатным органом парламента и правительства республики.

"Установить 30 июля Днем дружбы народов", - говорится в законе. Отмечается, что в соответствии с законодательством республики настоящий закон вступает в силу с момента опубликования.

Новый праздник учрежден по инициативе главы Узбекистана. "Всем вам известно, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 30 июля ежегодно широко отмечается как Международный день дружбы. Предлагаю отметить эту дату в Узбекистане как День дружбы народов", - сказал Мирзиёев 29 декабря прошлого года в своем послании к парламентариям республики.

По данным Госкомстана, в Узбекистане с населением в 34,5 млн человек проживают представители более 130 наций и народностей. Обучение в государственных образовательных учреждения республики ведется на узбекском, русском, каракалпакском, казахском, киргизском, таджикском и туркменском языках. Национальная телерадиокомпания Узбекистана ведет свои передачи более чем на десяти языках, на 14 языках издаются местные печатные СМИ. В республике функционируют 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.