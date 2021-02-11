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Парламент Новой Зеландии разрешил депутатам отказаться от галстуков по требованию маори

Спикер парламента Тревор Маллард отметил, что большинство членов комитета по регламенту одобрили это изменение формы одежды для мужчин-депутатов

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Парламент Новой Зеландии отменил дресс-код для депутатов-мужчин - выступать на заседаниях в галстуке. Об этом в четверг сообщило новозеландское издание New Zeland Herald.

Открывая в четверг заседание новозеландского парламента, его спикер Тревор Маллард объявил об отмене многолетнего правила, обязывающего мужчин-депутатов надевать галстук перед выступлением. Он отметил, что большинство членов комитета по регламенту одобрили это изменение формы одежды для мужчин-депутатов. "Как спикер [парламента] я руководствуюсь мнением соответствующего комитета, и поэтому галстуки больше не будут считаться необходимым элементом делового костюма", - отметил Маллард.

Решение спикера последовало за скандалом, случившимся 9 февраля. Представитель Партии маори Равири Вайтити, выступая перед депутатами, вместо обязательного галстука надел традиционный маорийский амулет хей-тики - нефритовую пластину на кожаном шнурке. Спикер попросил Вайтити покинуть зал заседаний. Депутат подчинился, однако начал широкую кампанию в защиту своего права носить амулет. В своем выступлении на местном телевидении он назвал "принуждением заставлять коренных жителей [Новой Зеландии] носить то, что является колониальной петлей".

Позиция маори неожиданно получила широкую поддержку других парламентариев, обративших внимание на то, что депутатам разрешали приходить на заседания в галстуках-бабочках, шляпах, цилиндрах и национальных костюмах. "Галстук символизирует то, что что-то идет не так, и отодвигает с повестки дня проблему ассимиляции, которая все еще актуальна для этой страны. Предпринимая небольшие шаги в деле признания нашей культурной самобытности в парламенте, <…> мы двигаемся к освобождению нашего народа", - указала Партия маори в сообщении, опубликованном в четверг на ее странице в Facebook.

Однопалатный парламент Новой Зеландии - Палата представителей - является высшим законодательным органом страны и избирается на три года всеобщим тайным голосованием. В его составе - 120 депутатов и генерал-губернатор. После всеобщих выборов, прошедших в Новой Зеландии в октябре 2020 года, 64 депутатских мандата получили представители Лейбористской партии страны, сформировавшие правительство, Партия маори получила в новом парламенте два кресла.

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