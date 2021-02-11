По требованию правительства Индии Twitter заблокировал 500 аккаунтов в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Twitter заблокировал в Индии 500 своих аккаунтов после требования властей принять меры к прекращению распространения дезинформации и сообщений подстрекательского характера в связи с протестами индийских фермеров против новых сельскохозяйственных законов.

"Мы заблокировали часть аккаунтов, указанных в постановлениях о блокировке, в соответствии с нашей политикой в отношении скрытого контента в Индии. Эти учетные записи по-прежнему доступны за пределами Индии", - цитирует в четверг сообщение Twitter газета The Pioneer.

Заблокировав аккаунты, Twitter частично удовлетворил требования правительства Индии, отказавшись закрыть учетные записи новостных агентств, журналистов и политиков под предлогом того, что это "нарушило бы их фундаментальные права на свободное выражение мнения". "Мы продолжим отстаивать эти права пользователей и ищем пути для того, чтобы это отвечало требованиям индийского законодательства", - заявил Twitter.

"Такая позиция Twitter" и решение публиковать дискуссию с индийским правительством о закрытии аккаунтов в специальном блоге, тем самым сделав ее публичной, вызвало резкое недовольство министерства электроники и информационных технологий Индии, сообщает издание.

Оно напоминает, что 8 февраля премьер-министр Индии Моди призвал защитить страну от "деструктивной" иностранной идеологии и пагубного влияния из-за рубежа после того, как поп-звезда Рианна, активистка-защитница природы Грета Тунберг и американская адвокатесса Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис, заявили о поддержке протестов индийских фермеров.

После этого индийские власти попросили Twitter удалить более 1,3 тыс. аккаунтов за, по их мнению, распространение дезинформации и провокационного контента вокруг протестов фермеров, за которыми, по мнению индийской стороны, стоят пакистанские и сикхские экстремисты.