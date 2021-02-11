Юрист заявил, что экспертиза не выявила психических расстройств у сына Плющенко

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела о клевете, не выявила психических расстройств у сына фигуриста Евгения Плющенко. Об этом в четверг ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко.

"Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у ребенка каких-либо психических расстройств, что, собственно, и так было понятно", - сказал он.

Полиция возбудила дело о клевете после публикаций в СМИ информации о том, что сын Плющенко и Рудковской страдает синдромом Аспергера. "Все написанное о нем является ложью. Это было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям. Уверен, что виновные в скором времени понесут наказание за содеянное", - сказал Добровинский.